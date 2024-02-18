Легкобронированные БТР от концерна FFG выбрали как наиболее экономичный вариант, но в итоге заплатили втрое больше рыночной цены.

Германия поставила Украине БТР, непригодные к использованию в боевых условиях. Их выбрали как наиболее экономичный вариант, но в итоге заплатили втрое больше рыночной цены, говорится в расследовании Bild.

Как напоминает издание, в конце мая правительство ФРГ объявило о поставке Украине 66 бронетранспортёров APC, которые производит немецкий концерн FFG. Эти БТР массой 10 тонн разработали в США, их выпускают в разных странах мира по американской лицензии. Поставки начались в октябре, всего ВСУ получили 48 машин.

"По данным Bild, они оказались совершенно непригодны для передовой в Украине и вообще для использования в боевых условиях. У них тонкая обшивка, нет противоминной и осколочной брони от артиллерийского, ракетного и миномётного огня. Поставленные APC защищают лишь от ручного оружия и подходят для тыловых операций", - пишет издание.

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Как выяснил эксперт Bild Юлиан Рёпке, изначально Минобороны ФРГ выбирало между лёгкими машинами от FFG и тяжёлыми Fuchs от Rheinmetall, и первые выбрали "как наиболее экономичное решение, которое к тому же быстро доступно".

Как пишет Bild, в Минобороны ФРГ ссылаются на Киев, говоря, что "усиленную противоминную защиту тогда не требовала Украина". В то же время один из украинских чиновников рассказал BILD, что, "конечно, мы бы хотели машины с противоминной защитой", но "немецкая сторона их не предлагала".

Расследование Bild также показало, что немецкая компания FFG передала заказ на все 66 машин американскому подрядчику The Armoured Group (TAG). В итоге все БТР собрали на заводе TAG в ОАЭ. Оттуда броневики доставили в Украину разве что с остановкой в Германии, так что ни один БТР не был собран в Германии.

"Кроме того, никакой экономии на самом деле не было. Цены господряда были завышены втрое: на мировом рынке бронемашины APC от TAG стоят около 200 000 евро, а Минобороны ФРГ заплатило за них по 600 000 евро за штуку", - отмечает издание.

"Сэкономили ценой человеческих жизней" - мнение немецких экспертов о расследовании Bild

Как заявил Bild военный эксперт Карло Масала, такой легкобронированный вариант БТР едва ли защищает от тяжёлого огня, которому эти машины подвергаются на фронте.

"Если выяснится, что в Украину поставили лишь легкобронированный вариант, это будет чистой воды скандал с закупками. Здесь сэкономили ценой человеческих жизней", - подчеркнул он.

Депутат Бундестага и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер обратил внимание на то, что власти ФРГ значительно переплатили за эту закупку и призвал провести как внутреннее расследование в Минобороны Германии, так и внешний аудит со стороны Счётной палаты.

"Если выяснится, что негодная по качеству бронетехника была закуплена и поставлена в Украину по цене почти в три раза выше обычной рыночной, это уже вдвойне проблематично. Во-первых, скудные средства переходного периода сжигаются без необходимости. Во-вторых, это делается на плечах и за счёт рисков украинских солдат", — сказал Кизеветтер.

БТР для Украины

В середине прошлого года Германия объявила о намерении поставить Украине 66 новейших БТР.

Первоначально распространились слухи, что оружейный концерн Rheinmetall будет поставлять свои БТР "Fuchs". Однако позже стало известно, что контракт на производство получила компания FFG. На запрос BILD министерство обороны Германии заявило, что после оценки существующих предложений выбор пал на машины от FFG как на более экономное решение.

Позже Минобороны Германии официально сообщило, что возможности передать Украине бронетранспортеры Fuchs - нет. Как подчеркнула глава ведомства Кристин Ламбрехт, передача этих машин критически отразится на обороноспособности Германии.

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