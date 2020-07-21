В МВД рассказали о переговорах с террористом в Луцке

У преступника есть определенные требования, которые он хочет транслировать через СМИ.

Преступник, который захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, не позволил передать заложникам воду.

Читайте такжеСБУ уточнила количество заложников в Луцке, жителей города просят оставаться домаОб этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK.

«Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже три часа на жаре на площади в Луцке, но он пока что этого не позволил», – сообщил он.

Заместитель министра добавил, что у преступника есть определенные требования, которые он хочет транслировать через СМИ. Что же касается другой взрывчатки, как отметил Геращенко, правоохранителям известно о таких заявлениях, однако пока нет никаких подтверждений или опровержений этой информации.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке террорист захватил пассажиров автобуса и забаррикадировался в нем.

На захват заложников отреагировал президент Владимир Зеленский. В Луцк прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram