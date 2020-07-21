Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке

В данный момент введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг», сообщил президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что держит чрезвычайную ситуацию в Луцке под личным контролем.

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Соответствующее сообщение появилось в Facebook президента.

«Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», - отметил глава государства.

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем.

На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка.

По имеющейся информации, в заложниках у террористов находятся около 20 человек.

Что известно о террористе из Луцка

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

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