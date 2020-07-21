В Луцк из-за захвата заложников срочно вылетел Аваков

Для правоохранителей приоритетом является диалог с лицом, которое захватило заложников, заявили в МВД.

В Луцк для координации действий срочно вылетел Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Правоохранители делают все необходимое для того, чтобы эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников. Приоритетом является диалог с лицом, которое захватило заложников», – отметил Геращенко.

Трансляция с места событий

АПДЕЙТ В Луцке захвачен автобус с заложниками. В нем находится около 20 человек. Преступник заявил о том что он... Опубликовано Антоном ГеращенкоВторник, 21 июля 2020 г.

Как сообщал УНИАН, по информации правоохранителей, около 9:30 вооруженный мужчина, личность которого сейчас устанавливается, захватил рейсовый автобус, в котором насильно удерживает около 20 человек. Есть ли среди заложников дети, пока не известно. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

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