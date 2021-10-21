Участника боевых действий на Донбассе будут судить в Киеве.

Печерская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который угрожал взорвать гранату в помещении Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что расследованием установлено, что 4 августа 2021 года бывший военнослужащий пришел в помещение КМУ на ул. Грушевского и, выдернув из боевой гранаты предохранительное кольцо, сообщил о захвате здания. Он приказал двум работникам Кабмина находиться рядом, а сотрудникам Управления государственной охраны держаться в стороне и не применять оружие.

Читайте такжеОбнародовано видео задержания вооруженного гранатой ветерана АТО в КабминеПо результатам переговоров с правоохранителями с участием другого военнослужащего мужчина привел гранату в безопасное состояние, отдал ее работникам полиции и сдался.

Во время досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне раскаялся.

По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Сейчас он находится под стражей.

Его действия квалифицированы как незаконное лишение свободы с применением оружия, захват государственного здания и незаконное хранение боевых припасов (ч. 2 ст. 146, ст. 341 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, 6 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему участнику Антитеррористической операции на Донбассе Владимиру Прохничу, который 4 августа зашел в здание Кабинета министров Украины с гранатой и угрожал подорвать ее.

Автор: Лидия Селезнева