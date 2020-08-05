Суд избирает меру пресечения киевскому террористу, угрожавшему взорвать банк
Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения Сухробу Каримову, который 3 августа угрожал взорвать банковское отделение в центре столицы.
Об этом сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 17:20 меру пресечения подозреваемому в совершении террористического акта не избрали! Судья находится в совещательной", - написала она
Отметим, ранее ряд СМИ сообщили об аресте Каримова без права внесения залога.
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Вчера ему не избрали меру пресечения из-за языковых проблем подозреваемого: он якобы не понимает украинский язык и просил перевести текст подозрения на русский.
Как сообщал УНИАН, 3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве.
Около 15:00 злоумышленника задержали. СБУ открыла уголовное производство по факту теракта. Подозрение Каримову по ч. 1 ст. 258 (совершение террористического акта) Уголовного кодекса было вручено 3 августа.
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