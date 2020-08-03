Диагноз с 10 лет: киевский террорист находился на психоневрологическом учете - Геращенко

В Украине он к уголовной ответственности не привлекался.

Террористу, захватившему отделение банка в центре Киева, в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"По последней информации, которую мне удалось получить по каналам из Узбекистана, в 10 лет ему был поставлен диагноз "олигофрения". И он находился в Узбекистане на психоневрологическом учете", - сказал Геращенко.

По его мнению, приехав в Украину, мужчина эту информацию скрыл. "В Украине ни разу не привлекался к уголовной ответственности. Вел достаточно спокойный образ жизни... По какой-то причине этот человек в своем перевозбужденном состоянии начал писать невразумительные посты в социальных сетях. Хотя перед этим такого не писал. И вот сегодня попытался совершить, инициировал такой себе террористический акт", - отметил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

СБУ открыла уголовное производство по факту теракта.

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