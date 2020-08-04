Суд не смог избрать меру пресечения киевскому террористу: заседание перенесли из-за языка документа

Адвокат Каримова заявила отвод судье в связи с тем, что она отказалась обеспечить перевод текста подозрения на русский язык.

В заседании Печерского райсуда Киева, где избиралась мера пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который накануне захватил отделение банка в центре столицы, объявлен перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил прокурор по данному делу Александр Жила.

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Он отметил, что сегодня суд даже не дошел до рассмотрения ходатайства о мере пресечения, в котором сторона обвинения просит применить безальтернативное содержания под стражей для подозреваемого, поскольку адвокат Каримова заявила отвод судье Галине Матийчук на основании того, что она отказалась удовлетворить его ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык.

По словам прокурора, судья мотивировала свой отказ тем, что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине на 10 лет, поэтому он обязан понимать украинский язык, поскольку это обязательное условие для получения такого документа.

Также прокурор добавил, что Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком, поскольку он является гражданином Узбекистана. Он заявил, что вчера, когда Каримов знакомился с текстом подозрения, ему была разъяснена его суть на русском языке, и он написал по-русски, что подозрение понял, но с ним не соглашается.

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Жила сообщил, что судебное заседание по этому делу продолжится завтра. В 8:00 будет автораспределение дела об отводе судьи Матийчук, а дальше по результатам рассмотрения ходатайства об отводе дело продолжит рассматривать или эта судья, или другой.

Кроме того прокурор подчеркнул, что подозреваемый пользуется услугами адвоката по назначению, то есть бесплатного; что он имеет незаконченное высшее образование - в свое время учился в Москве; что сейчас не сотрудничает со следствием.

Как сообщал УНИАН, 3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

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Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве.

Около 15:00 злоумышленника задержали. СБУ открыла уголовное производство по факту теракта. Подозрение Каримову по ч. 1 ст. 258 (совершение террористического акта) Уголовного кодекса было вручено 3 августа.

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