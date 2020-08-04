Захват банка в центре Киева: задержанному сообщили о подозрении в терроризме

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении террористического акта гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа угрожал взорвать отделение банка в центре Киева.

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Об этом сообщает Офис Генпрокурора. "Согласно процессуальному руководству прокуратуры лицу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрывом, который создает опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданин Узбекистана 3 августа 2020 года, находясь в помещении "Универсал банк", расположенном в бизнес-центре на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, угрожал взрывом. В ходе спецоперации правоохранители задержали мужчину в помещении банка. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд Киева. Следствие устанавливает мотивы совершения преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Киева в отделение "Универсал Банк" зашел неизвестный мужчина и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Он попросил вызвать полицию. Ряд СМИ сообщил, что террорист, который угрожает взорвать отделение банка в центре Киева, хочет выйти в прямой эфир на любом из телеканалов, чтобы озвучить некое сообщение.

СБУшники ворвались в захваченный банк в бизнес-центре "Леонардо", где мужчина угрожал взрывом, и задержали его. Столичная прокуратура квалифицировала действия Каримова как террористический акт.

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