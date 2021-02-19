Возгорание удалось ликвидировать с помощью водителя другого авто.

В Киеве вблизи станции метро "Берестейская" на ходу загорелся грузовик, в котором находились военнослужащие.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео с места инцидента.

"К счастью, среди многих водителей, которые проезжали мимо, нашелся порядочный водитель на автомобиле Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован