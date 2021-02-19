Возле "Берестейской" загорелся военный грузовик / скриншот
В Киеве вблизи станции метро "Берестейская" на ходу загорелся грузовик, в котором находились военнослужащие.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео с места инцидента.
"К счастью, среди многих водителей, которые проезжали мимо, нашелся порядочный водитель на автомобиле Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель", - говорится в сообщении.
В Киеве загорелся грузовик с военными.mp4
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