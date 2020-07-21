В Киеве - два "минирования": у метро "Минская" нашли подозрительный чемодан, а с ТРЦ Ocean Plaza эвакуируют людей (фото, видео)

Очевидцы сообщают, что людей эвакуируют у метро "Минская" и ТРЦ Ocean Plaza.

Во вторник, 21 июля, в Киеве начали эвакуацию людей из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

Около станции метро "Минская" обнаружили подозрительный чемодан. С места события людей эвакуировали. Сейчас ожидают взрывотехников.

Больше подробностей о ЧП нет. В сети опубликовали видео:

По данным Depo.Киев, предмет похожий на взрывчатку нашли на пересечении Оболонского проспекта и улицы Маршала Тимошенко.

В настоящее время полиция перекрыла все подступы к обнаруженному предмету. Большего того, взрывотехники накрыли специальным колпаком предмет похожий на взрывчатку. После этого произошел небольшой взрыв. Кроме того, автобусы и частный транспорт сейчас не пускают на улицу Маршала Тимошенко, где был найден предмет, похожий на взрывчатку.

Транспорт полиция "заворачивает" в другие направления.

Также в сети сообщают об эвакуации людей из ТРЦ Ocean Plaza. Поступил звонок о минировании. Об этом сообщили на канале Киев сейчас.

На месте событий работает полиция и взрывотехники. Детали выясняются.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 июля, в центре Луцка произошло чрезвычайное происшествие: здесь неизвестный открыл стрельбу прямо в автобусе и захватил заложников. Мужчина угрожает всех взорвать и выдвигает странные требования.

Как стало известно позже, террорист находился на учете у психиатра.

Полицией введена специальная операция "Заложник". Проводятся переговоры.

В Луцк срочно вылетает министр внутренних дел Арсен Аваков.

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