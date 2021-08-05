Еще один шахтер скончался в ожоговом отделении Краматорской больницы №3.

Умер третий шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook глава профсоюза шахтеров и народный депутат Михаил Волынец.

Горняк скончался в ожоговом отделении Краматорской больницы №3 в ночь на 4 июля.

"Слова излишни. Недооцененный государством шахтерский труд остается одной из самых опасных", - пишет Волынец.

Взрыв на шахте "Покровское"

Читайте такжеВзрыв на шахте в ОРЛО: представитель омбудсмена Украины назвал причинуАвария произошла около 5:00 утра 31 июля - на горизонте 815 м в северном полевом конвейерном штреке шахты "Покровское" (пгт Удачное Покровского района). Предполагаемой причиной стал взрыв метана.

В результате 10 горняков с травмами и ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в Покровск и Краматорск.

Один из них умер в тот же день.

О смерти второго шахтера стало известно 3 августа.

Из-за произошедшего открыто ЧС объектового уровня.

Автор: Станислав Кожемякин