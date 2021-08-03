Это уже вторая смерть из-за взрыва метана на шахте.

Еще один горняк, пострадавший при взрыве на шахте "Покровское", умер. Это уже вторая жертва трагедии.

Об этом сообщил председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook.

Всего в больницы в тяжелом состоянии доставили шесть человек. Их отправили в ожоговое отделение.

"К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, на шахте "Покровское" в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв.

Взрыв произошел примерно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. Позже стало известно, что погиб один горняк, шестеро в тяжелом состоянии отправлены в ожоговое отделение г. Краматорск.

При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту взрыва метана на шахте.

Автор: Анастасия Горбачева