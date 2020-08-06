В Одесской области мужчина бросил в гостей гранату и сбежал

Жители Винницкой области приехали в гости в одно из сел. Во время застолья хозяин дома бросил в гостей гранату.

Сегодня ночью в Балтском районе Одесской области в результате взрыва гранаты пострадали три человека.

Как сообщили в Балтском отделении полиции, 6 августа на спецлинию «102» поступила информация о том, что около 03:00 в селе Песчаная во дворе 39-летней местной жительницы взорвалась граната.

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В результате происшествия пострадали трое жителей Винницкой области, которые приехали в гости к знакомым в указанное село.

Предварительно установлено, что во время совместного употребления спиртных напитков между людьми произошла ссора.

«Сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин – 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые доставлены в больницу. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся», - рассказали в полиции.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления регионального главка Нацполиции и следственно-оперативная группа Балтского отдела полиции. По данному факту начато производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 п. 1 и п. 5 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.

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