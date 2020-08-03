На Прикарпатье подозреваемый в выращивании конопли угрожал полиции гранатой: инцидент попал на видео

После переговоров мужчина сдался в руки полиции и отдал свой арсенал - гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья.

На Ивано-Франковщине подозреваемый в выращивании конопли местный житель угрожал полиции гранатой.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что сегодня день оказался "богатым на криминальную хронику".

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"Параллельно с событиями в центре Киева, другая драма разыгралась на Ивано-Франковщине. Полиция, отрабатывая информацию о том, что житель одного из сел организовал мини плантацию по выращиванию конопли, столкнулась с очередными угрозами взорвать гранату", - написал Геращенко.

Он добавил, что "все обошлось благополучно".

"После переговоров неудачливый плантатор сдался в руки полиции и отдал свой арсенал - гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья. Полиция и прокуратура вменяют ему теперь не только производство и торговлю наркотиками, но и угрозу сотрудникам правоохранительных органов", - констатировал Геращенко.

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