На Прикарпатье подозреваемый в выращивании конопли угрожал полиции гранатой: инцидент попал на видео
На Ивано-Франковщине подозреваемый в выращивании конопли местный житель угрожал полиции гранатой.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Он отметил, что сегодня день оказался "богатым на криминальную хронику".
Читайте такжеУбийство ребенка на Черниговщине: подозреваемый отец состоял на учете в психбольнице - источник
"Параллельно с событиями в центре Киева, другая драма разыгралась на Ивано-Франковщине. Полиция, отрабатывая информацию о том, что житель одного из сел организовал мини плантацию по выращиванию конопли, столкнулась с очередными угрозами взорвать гранату", - написал Геращенко.
Он добавил, что "все обошлось благополучно".
"После переговоров неудачливый плантатор сдался в руки полиции и отдал свой арсенал - гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья. Полиция и прокуратура вменяют ему теперь не только производство и торговлю наркотиками, но и угрозу сотрудникам правоохранительных органов", - констатировал Геращенко.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram