16-летняя 11-классница боится выходить на улицу, также преследователь угрожает еще одной несовершеннолетней.

Под Запорожьем взрослый 38-летний мужчина устроил школьнице настоящий террор. Он преследует 16-летнюю девочку, присылает ей угрозы и ходит ночью под ее окнами. Школьница раскрыла подробности инцидента, она утверждает, что не давала мужчине никаких намеков на отношения.

Ситуацию выясняли в студии программы "Касается каждого".

16-летняя девочка и ее тетя пришли на шоу за помощью. Девочка рассказала, что мужчина впервые написал ей примерно два года назад. Сначала он присылал ей комплименты со страницы в социальных сетях, где он публиковал не свои фото. Мужчина скрывал личность, поэтому школьница не сразу поняла, кто ей пишет.

Однако когда девочка узнала, от кого ей приходят комплименты, она его заблокировала. Это разозлило мужчину и он начал преследовать школьницу. 11-классница боится выходить на улицу. Она и ее тетя говорят, будто бы агрессивный "Ромео" отравил их собаку и даже засыпал в колодец с водой опасные вещества.

Читайте такжеВ наручниках и с пакетом на голове: следствие заявило о самоубийстве украинской модели Новицкой в ТурцииВ начале весны мужчина оставил у двора девочки надпись с признанием в любви. Кроме этого, по ночам он светит в окна школьницы лазером, ходит под окнами и оставляет на подоконнике подарки: сливы, арбузы, пшеницу. Таким образом он дает девочке понять, что наблюдает за ней.

Тетя 11-классницы пыталась поговорить с мужчиной, который преследует ее племянницу. Однако когда она приехала к нему домой, он бросился с вилами и вел себя крайне агрессивно.

Мужчина присылает девочке голосовые сообщения с угрозами. В них он говорит, что школьница все равно не скроется и может пострадать. Кроме этого, он угрожал облить ребенка кислотой и устроить пожар, в котором она сгорит. Эти записи отправляли в полицию, однако правоохранители говорят, что не могут ничего поделать.

По словам тети, полиция обратит внимание на инцидент только тогда, когда произойдет что-то ужасное. Девочка спит в комнате, где дверь закрывается на замок. Она боится гулять с друзьями и переживает о том, что мужчина может напасть и на них.

Мать 38-летнего мужчины стоит на его стороне. Она утверждает, что девочка неоднократно была у них дома и даже ела блюда, которые она для нее готовила. Во время телефонного разговора со школьницей женщина заявила, что она никого не боится и будет позорить семью 11-классницы, потому что те опозорили ее сына.

Однажды девочке не повезло и она таки встретила своего преследователя. Он догнал ее на улице и начал забирать у нее телефон. Однако впоследствии мужчина отпустил школьницу и отметил, что он ее предупреждал о неизбежности встречи.

Читайте такжеУбил друга и заснул под забором: под Киевом произошла пьяная резня (фото)Кроме этого, в студии программы стало известно, что мужчина преследует не только 11-классницу. Также он угрожает еще одной 16-летней девочке и даже говорит, что хочет ее изнасиловать. У второй школьницы мужчина пытался узнать больше информации о первой.

Полиции Запорожской области таки начала проверки и выясняет, действительно ли жалобы девочки и ее семьи игнорировались правоохранителями.

Ранее УНИАН уже сообщал, что мужчина присылал девочке жуткое видео, на котором он себя резал. Школьница боится за свою жизнь, а преследователь пользуется тем, что родители девочки не проживают вместе с ней и не могут ее защитить.

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Автор: Полина Кузенко