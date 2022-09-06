Правоохранители проводят дополнительную проверку техники.

В Черновцах на выставке уничтоженной военной техники вероятно нашли боеприпас, который мог сдетонировать.

Об этом пишет местное издание Черновицкий луч.

Мероприятие проходило на Соборной площади. Вечером на место прибыли полицейские и кареты скорой медицинской помощи.

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По информации издания, в одной из российских самоходных артиллерийских установок нашли неразорвавшийся боеприпас.

"Общественное" сообщает, что позже эту боевую машину убрали с площади.

Сейчас правоохранители проводят дополнительную проверку техники, сообщила журналистам пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции области Каролина Маришева.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Чернигове во время выставки оружия на благотворительной ярмарке произошел взрыв боеприпаса. Вследствие инцидента пострадали 15 человек - 8 детей и 7 взрослых. В наиболее тяжелом состоянии в больницу попал 2-летний мальчик.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения правил обращения с оружием (часть 2 статьи 414 Уголовного кодекса Украины).

Ранее стало известно, что работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые причастны к инциденту.

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