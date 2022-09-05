Наиболее пострадавший ребенок остается в тяжелом состоянии в реанимации.

Число пострадавших от взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове, который произошел 3 сентября, возросло до 15 человек.

Об этом сообщил начальник Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус в эфире национального телемарафона.

По его информации, пострадали 8 детей и 7 взрослых.

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Как уточнила и. о генерального директора Черниговской областной детской больницы Татьяна Лебедева, в медучреждение после взрыва обратилось 8 детей, двое из них госпитализированы, 6 - обследованы, оказана необходимая медицинская помощь и их отпустили домой.

У двух из них были травмы (ссадины и ушиб мягких тканей), у двух - нетрудная баро-акустическая травма, и еще у двух - постстресовое состояние.

Мальчик 7 лет, госпитализирован в травматологическое отделение с травмой руки. В наиболее тяжелом состоянии в больницу попал 2-летний мальчик.

"Его госпитализировали и сразу стали готовить к операции. Собственно операция длилась более 6 часов с участием детских хирургов и травматологов, челюстнолицых и сосудистых хирургов, офтальмолога.Сделано все возможное для сохранения жизни, в первую очередь, и лица ребенка", - отметила Лебедева.

Состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Имеют место признаки черепно-мозговой травмы. Мальчик находится в медикаментозном сне.

Проведен консилиум специалистов, вероятно, ребенок продолжит лечение в столичной клинике "Охматдет", но пока его транспортировать нельзя.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Чернигове во время выставки на благотворительной ярмарке произошел взрыв. Начато расследование в рамках уголовного производства, открытого по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

В пресс-службе Черниговского городского совета заявили, что никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия Черниговский городской совет не предоставлял, а также не получал уведомлений о его проведении.

Руководство города, области и государства в своих обращениях подчеркнули необходимость привлечения виновных к ответственности.

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