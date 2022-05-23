Выставка на Михайловской площади будет работать минимум в течение месяца.

На Михайловской площади в Киеве 21 мая 2022 года открылась выставка уничтоженной российской военной техники, привезенной из Гостомеля Киевской области.

Фотокорреспондент УНИАН побывал на открытии выставки.

Как говорится в сюжете ТСН, с первого дня выставка собрала немало посетителей. Здесь есть танк, несколько бронированных автомобилей и еще один экспонат, из-за которого жители Бучанского района натерпелись много горя – советская станция помех радиоподрывникам боеприпасов "Ртуть-Б" (СПР-2). Именно это устройство блокировало связь в Буче и других городах Киевской области.

Представлена не только военная техника, но и личные вещи российских оккупантов, поэтому можно точно узнать, откуда они пришли.

Предложил идею выстовки Национальный военно-исторический музей Украины, а поддержку ему в этом оказали различные ведомства и неравнодушные граждане.

Организаторы говорят, что выставка будет работать здесь как минимум в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали более 29 тысяч российских оккупантов, а также уничтожили немало техники, в том числе почти 1300 танков и более 3000 бронемашин.

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