Военнослужащим сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, что предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований подало в суд ходатайство об аресте двух военных, причастных к ранению детей в результате взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове.

Об этом ГБР сообщило в Telegram.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые причастны к ранению детей на выставке оружия в Чернигове. Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ–26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали по меньшей мере девять человек, шестеро из которых – дети", - сказано в сообщении.

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В ГБР отмечают, что о подозрении сообщено военнослужащему, который позволил ребенку нажать спусковой крючок, и его командиру, который дал приказ подчиненным военнослужащим привезти оружие на выставку для демонстрации.

В сообщении сказано, что военнослужащим сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Лица были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в ГБР.

Как сообщал УНИАН, по данным главы Черниговской военной администрации Вячеслава Чауса, количество пострадавших от взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове возросло до 15 человек. Пострадали 8 детей и 7 взрослых.

Двое детей госпитализированы. Мальчик 7 лет госпитализирован в травматологическое отделение с травмой руки. В наиболее тяжелом состоянии в больницу попал 2-летний мальчик, ему сделана операция.

Состояние ребенка остается стабильно тяжелым, имеют место признаки черепно-мозговой травмы. Мальчик находится в медикаментозном сне.

3 сентября в Чернигове во время выставки на благотворительной ярмарке произошел взрыв. Начато расследование в рамках уголовного производства, открытого по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).