Государственное бюро расследований подало в суд ходатайство об аресте двух военных, причастных к ранению детей в результате взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове.
Об этом ГБР сообщило в Telegram.
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые причастны к ранению детей на выставке оружия в Чернигове. Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ–26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали по меньшей мере девять человек, шестеро из которых – дети", - сказано в сообщении.
В ГБР отмечают, что о подозрении сообщено военнослужащему, который позволил ребенку нажать спусковой крючок, и его командиру, который дал приказ подчиненным военнослужащим привезти оружие на выставку для демонстрации.
В сообщении сказано, что военнослужащим сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
"Лица были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в ГБР.
Как сообщал УНИАН, по данным главы Черниговской военной администрации Вячеслава Чауса, количество пострадавших от взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове возросло до 15 человек. Пострадали 8 детей и 7 взрослых.
Двое детей госпитализированы. Мальчик 7 лет госпитализирован в травматологическое отделение с травмой руки. В наиболее тяжелом состоянии в больницу попал 2-летний мальчик, ему сделана операция.
Состояние ребенка остается стабильно тяжелым, имеют место признаки черепно-мозговой травмы. Мальчик находится в медикаментозном сне.
3 сентября в Чернигове во время выставки на благотворительной ярмарке произошел взрыв. Начато расследование в рамках уголовного производства, открытого по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).