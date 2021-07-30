Семье Третьяк отдали после экспертизы тело погибшей.

У дома, где живет семья убитой 6-летней Мирославы Третьяк, собрались более 50 местных жителей.

Об этом сообщает издание Newsroom.

Также на месте дежурят правоохранители.

Журналисты пишут, что в пятницу, 30 июля, семье Третьяк отдали после экспертизы тело погибшей. Гроб с Мирославой доставили в родной городок.

Там сегодня проведут обряд отпевания, прибыли и представители местной власти.

Во время ожидания дедушке Мирославы стало плохо, и медики оказали ему помощь.

Смерть Мирославы Третьяк: что известно

Мирослава Третьяк исчезла вечером, 28 июля, в родном селе Старый Салтов. К поискам полиции присоединились неравнодушные.

Нашли ребенка уже мертвым – в заброшенном здании – с признаками насильственной смерти. У нее были ушибы головы и лица.

Главным подозреваемым оказался 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку.

Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже потом подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

По информации СМИ, подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень и раньше фигурировал в скандалах – школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.

Однако, как утверждает мать Богдана, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок.

Парень в течение 30 дней будет находиться в приемнике-распределителе в ГУНП Харьковской области. Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Яна Ставская