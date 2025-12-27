США должны отказаться от предоставления Украине гарантий по статье 5, - Washington Post

Белый дом должен предоставить приоритет узким, но надежным обязательствам - похожим на то, что США и их союзники были готовы сделать для Украины в течение последних четырех лет.

Предложение США предоставить Украине гарантии безопасности подобные ст. 5 НАТО, то есть вступить в войну с РФ в случае ее новой агрессии, является потенциально опасным и пустым.

Такое мнение в колонке для Washington Post высказали профессор кафедры политики России и Евразии в Рэндском институте Сэмюэл Чарап и старший научный сотрудник и директор по военному анализу в организации "Приоритеты обороны" Дженифер Кавана.

Авторы указали, что США до сих пор отказывались отправлять американские войска в Украину и на это есть причины.

"Если бы для защиты жизненно важных интересов США было необходимо разместить американские войска в Украине, они бы уже давно там были", - отметили авторы.

Сторонники расширения гарантий безопасности для Украины по типу ст. 5 утверждают, что именно отсутствие договорных обязательств удерживает власти США от отправки военных, но исторические факты свидетельствуют об обратном.

"США никогда не колебались разворачивать свои военные силы за рубежом", - отметили авторы, подчеркнув, что нежелание США бороться за Украину влияет на любые будущие обязательства сделать это.

В публикации отмечается, что в случае необходимости выполнения перед Украиной обязательств аналогичных ст. 5 США окажутся в состоянии войны с РФ. Авторы дают понять, что, в таком случае, возможно применение ядерного оружия, поскольку РФ готова идти на гораздо более высокие риски чем США.

"Сторонники предоставления Украине обязательств, подобных тем, которые предусмотрены ст. 5, утверждают, что возможность эскалации конфликта с использованием ядерного оружия имеет двойной эффект и может сдержать агрессию России против Украины. Однако Москва продемонстрировала, что готова нести гораздо более высокие расходы и риски, чем Вашингтон", - отметили авторы.

Они убеждены, что США должны отказаться от идеи предоставления Украине гарантий безопасности аналогичных "статье 5", поскольку не смогут ее выполнить, что ударит по авторитету самих США, "поскольку союзники и противники будут иметь обоснованные сомнения относительно силы и надежности других обязательств США".

"Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности в рамках любого соглашения, которое положит конец войне. Но администрация Трампа должна отдать приоритет узким, но надежным обязательствам - более похожим на то, что США и их союзники были готовы сделать для Украины в течение последних четырех лет - над широкими обязательствами, которые кажутся щедрыми, но в конечном итоге являются пустыми и потенциально опасными", - подытожили авторы статьи.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал мирный план, который Украина разработала совместно с США. Пункт 5 указанного плана предусматривает, что США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать ст. 5.

Зеленский планирует на встрече с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье во Флориде урегулировать оставшиеся проблемные вопросы по проекту соглашения о прекращении полномасштабной войны с Россией.

В комментарии NYPost президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен на заключение мирного соглашения во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

