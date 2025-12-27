Зеленский отправился к Трампу и анонсировал разговор с европейцами

Отметил, что хотел бы, чтобы во встрече с Трампом участвовали и участники переговоров с Россией.

Сегодня вечером состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Это произойдет перед встречей с лидером США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в комментарии журналистам.

Он отметил, что летит на встречу с президентом США Дональдом Трампом. При этом отметил, что остановится в Канаде, где будет встреча с премьер-министром Канады Марком Карни, а также будет совместный разговор с европейскими лидерами.

"Сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде. У меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы. Проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки. И, безусловно, среди этих деталей, вы знаете какие, вопросы сенситивные, все эти вопросы будем поднимать", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Также президент Украины рассказал, что встреча во Флориде будет и с камерами, и со СМИ.

"Я не знаю, будет ли это в начале или в конце, но это публичная встреча. Относительно формата, начало этого формата уже было. Несколько раз наша группа работала, Рустем Умеров, Андрей Ермак вместе с Джаредом Кушнером, Стивом Уиткоффом. Они работали уже в Майами, было несколько встреч, и мы договорились, что если будет прогресс, будет встреча на уровне лидеров. И факт того, что завтра будет встреча у нас во Флориде с президентом Трампом, говорит о том, что прогресс есть", - сказал президент Украины.

Он отметил, что команда США общалась с Россией, были встречи в Москве, поэтому очень хочет, чтобы Виткофф и Кушнер присоединились к встрече.

"Больше встреч и больше возможностей объяснить, где мы живем, за что мы боремся, кто борется. Они знают много вещей. Я думаю, наши встречи помогли им в понимании многих деталей: и относительно гарантий безопасности, безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности, и какие нам они нужны; относительно рисков договоренностей с русскими, потому что они сегодня могут быть, а завтра могут уже не работать; и относительно того, если честно, какой наш народ. Они всегда говорили мне, что они очень уважают силу нашего народа, силу наших воинов. И это правда", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский и Трамп встретятся во Флориде - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 декабря должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде (США),

Зеленский считает. что Украина и США приблизились к подписанию двустороннего соглашения об американских гарантиях безопасности для Киева. Многое будет зависеть от встречи президентов двух стран в это воскресенье. В то же время, как отметил президент Украины, если встает вопрос - подписывать или не подписывать это соглашение, то, на его взгляд, "это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча.

Вас также могут заинтересовать новости: