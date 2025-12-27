'Очень тяжелая ночь': звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян по Киеву

Они выразили свои соболезнования пострадавшим украинцам.

В ночь на 27 декабря Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Оккупанты запустили почти 500 дронов, в частности "Шахедов", и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". Больше всего атаковали столицу. Уже известно о погибшем и почти три десятка пострадавших.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию россиян в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим. В частности, Наталка Денисенко написала о терроре врага в своем Instagram так:

"Это была страшная ночь! Мои соболезнования всем, кто пострадал".

Певец Дмитрий Монатик также выразил соболезнования и поддержку украинцам.

Видео дня

"Родной Киев! Держимся! Очень тяжелая ночь. Мои соболезнования всем пострадавшим", - написал артист в Instagram.

Певица MamaRika также не смогла сдержать эмоций после очередного удара россиян по обычным жилым домам.

"Пожалуй одна из самых страшных ночей! Несколько раз думала, что это конец. После такого сил нет ни на что. Просто благодарю Богов, что мы живы, такой вот базовый минимум", - написала исполнительница в Instagram.

Ведущая Екатерина Осадчая также высказалась о страшной ночи для Украины в своем Instagram так:

"Бесконечный террор! Соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим".

Ведущий Никита Добрынин также обратился к украинцам и призвал держаться.

"Нужно держаться! Будьте сегодня более принимающими к другим", - написал он в Instagram и показал фото украинцев, которые прячутся во время атаки в метро.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика рассказала о "прилете" в их ЖК в столице.

