'Температура до 39': Никитюк пожаловалась на проблемы со здоровьем

Телеведущая рассказала о своем состоянии в сети.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в этом году впервые стала мамой, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что уже не впервые за последнее время чувствует себя плохо. Леся отметила, что ее температура тела поднимается до 39 градусов, хотя признаков гриппа у нее нет.

"Мамку что-то второй раз за 4 месяца подкосило. Делаю тесты - нет никакого гриппа. А температура до 39. Скоро чекап и терапия", - написала звезда.

Видео дня

К слову, за этот год случилось немало изменений в жизни звезды. В частности, в начале 2025 Лесе Никитюк сделал предложение ее возлюбленный-военный Дмитрий Бабчук. Впоследствии появились слухи, что телеведущая в положении. Долгое время она не реагировала на эту информацию, а 15 июня подтвердила, что родила первенца. Имя мальчика держали в секрете, однако после крещения признались, что его назвали Оскаром.

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила первую елку в жизни полугодовалого сына и проговорилась, как нежно его называет дома.

Вас также могут заинтересовать новости: