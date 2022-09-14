Также сегодня были обстрелы Зеленодольской и Апостоловской громад, обошлось без разрушений и пострадавших.

Начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко уверяет, что последствия вражеского ракетного удара по гидросооружениям в Кривом Роге не несут угрозы затоплений территорий и прекращения водоснабжения.

Об этом он сообщил в видеокомментарии, размещенном в Telegram.

"Было попадание в предприятие инфраструктуры, обеспечивающее население водой. Всех успокою: никого не затопит, все будут с водой. Да, есть частичные повреждения. Пока здесь, на месте, работают все коммунальные службы, водоканал, ГСЧС, полиция, присутствует начальник военной администрации города Александр Вилкул...", - сказал Ситниченко.

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При этом он призвал не паниковать.

"Незначительные повреждения. Я понимаю, что очень страшно. Это все громко. И неприятно. Но мы - украинцы – сильная, могучая нация, которая выдержит все и все поборет... Все сделаем. Со всем справимся", - отметил чиновник.

Относительно ситуации в Криворожском районе Ситниченко сообщил, что также сегодня были обстрелы Зеленодольской и Апостоловской громад - обошлось без разрушений и пострадавших.

"Остальные территории района - все спокойно, без чрезвычайных ситуаций. На приграничных территориях нашего района, граничащих с Херсонской и Николаевской областями, также ситуация полностью контролируется ВСУ. Враг не подошел ни на метр к нашему району. Так что все хорошо. Сохраняем спокойствие", - добавил он.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. Он добавил, что предварительно, без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Позже начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что после сегодняшнего вражеского обстрела в Кривом Роге восстановлена подача воды для населения. Он сказал, что если вода еще кому-то не дошла в дом, то дойдет в ближайшее время.

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