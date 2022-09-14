Несколько районов Кривого Рога остались без воды. Руководитель военной администрации отмечает, что ситуация в городе контролируемая.

В Кривом Роге российские войска попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений", - отметил он. Видео дня

Он добавил, что предварительно, без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Сейчас работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

Как сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram после сегодняшнего вражеского обстрела в Кривом Роге уже началась подача воды для населения.

"Криворожане, пожалуйста, соблюдаем спокойствие! Ситуация контролируется. Эти конченые твари нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города. Мы понимаем, что делать. Подача воды на население уже началась. Если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Военные предполагали, что, вероятнее всего, враг ударил по городу ракетами Х-101 с самолетов.

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