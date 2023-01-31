Одним из злоумышленников оказался житель Харьковской области, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины задержала "агентов проникновения" ФСБ РФ, которые сливали врагу позиции Вооруженных сил Украины и вербовали новых информаторов.

Как сообщил пресс-центр СБУ, одним из них оказался житель Харьковской области, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

Отмечается, что вскоре агент выехал в Сумскую область как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

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"После военкомата его направили в учебный центр в Житомирской области. Находясь на территории учреждения, он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке, а также скрытно изучал систему охраны военного объекта. Впоследствии мобилизованного передислоцировали в составе подразделений украинских войск на территорию Донецкой области. На востоке Украины его интересовали места базирования и маршруты перемещения боевых подразделений ВСУ в районах Славянска и Краматорска", - говорится в сообщении.

В СБУ проинформировали, что к преступной деятельности он привлек своего земляка, который после 24 февраля прошлого года вместе с ним переехал в Сумы как внутренне перемещенное лицо, а затем - в Одесскую область.

Отмечается, что согласившись на предложение российского агента, его подельник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений Сил обороны в причерноморском регионе.

"Прежде всего он пытался обнаружить склады с артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск. Оба злоумышленники передавали собранные сведения агрессору через закрытые каналы связи в виде электронных координат с детальным описанием прилегающей местности. В "зоне особого внимания" были бывшие военные и женщины, которые проживали в прифронтовых районах на юге и востоке Украины. Контрразведчики Службы безопасности задержали обоих предателей на попытках очередной передачи захватчику закрытых сведений", - заявили в спецслужбе.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении.

Борьба с агентами РФ в Украине - что сообщалось

10 января стало известно, что с начала полномасштабной войны РФ против нашего государства СБУ начала более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и шпионажа. В спецслужбе сообщали, что в суд направили более 300 дел против шпионов и предателей государства.

По данным СБУ, правоохранители разоблачили более 600 российских шпионов и агентов, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

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