Во Львовской области уклонист проигнорировал боевую повестку: как его наказал суд

Мужчину лишили свободы на три года за уклонение от прохождения военной службы по мобилизации.

Во Львовской области мужчина проигнорировал боевую повестку и поплатился за это.

Как сообщает Львовская областная прокуратура, мужчину лишили свободы на три года за уклонение от прохождения военной службы по мобилизации.

Публичные обвинения по ст. 336 УК Украины выдвинула Золочевская окружная прокуратура 31-летнему жителю этого района. Заключением ВВК мужчина был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. В тот же день ему вручили боевую повестку, согласно которой он должен был явиться на отправку в воинскую часть.

Видео дня

Однако военнообязанный без уважительной причины не прибыл в ТЦК для дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ. На суде его признали виновным в нарушении требований действующего законодательства и уклонении от призыва на военную службу по мобилизации в пределах действия военного положения

Другие новости об уклонении от мобилизации

На Закарпатье к трем годам заключения приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

По словам военнообязанного, он находится в незарегистрированном браке и является отцом семерых детей, трое из которых - несовершеннолетние и находятся на его иждивении. Однако в свидетельствах о рождении детей его отцовство не указано. Он утверждал, что такое количество детей дает ему право на отсрочку от военной службы.

Вас также могут заинтересовать новости: