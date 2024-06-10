Пограничники опровергли данные, что грузовик принадлежит военным.

На Закарпатье вчера пограничники зафиксировали прорыв украинско-венгерской границы грузовиком с якобы военными номерами, известно о задержании 32 граждан Украины.

По информации пресс-службы Мукачевского пограничного отряда, 9 июня пограничники с помощью технических средств контроля за местностью зафиксировали движение грузовика через поле в сторону границы. Группа реагирования, которая выехала на место происшествия, обнаружила следы автомобиля в сторону Венгрии.

"В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, кроме этого, украинские пограничники задержали нескольких человек, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

Также в Мукачевском пограничном отряде заявили, что автомобиль, на котором был осуществлен прорыв границы, не принадлежит военным формированиям.

Ранее закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что границу с Венгрией на Закарпатье прорвал ГАЗ-66 с черными военными номерами. Инцидент произошел на участке "Косино" и "Большая Быйгань". Впоследствии автомобиль, который оказался не военным, был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули.

По его данным, позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш. Дальнейшая судьба задержанных пока уточняется.

Нарушителей границы сразу будут отправлять в ТЦК - детали

Как известно, на Закарпатье фиксируется наибольшее количество случаев незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. Многие из них пытаются преодолеть реку Тиса или горную местность, чтобы попасть в страны ЕС, с которыми граничит этот регион. Некоторые попытки заканчиваются для уклонистов смертельно.

Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев заявил, что нарушителей границы, задержанных при попытке бежать из страны, теперь сразу будут отправлять в ТЦК.

Он отметил, что пограничники имеют право вызвать полицию, а полицейские, в свою очередь, осуществят административное задержание и доставят военнообязанного в ближайший ТЦК.

По его словам, это нововведение предусмотрено постановлением Кабмина. Однако отправлять в ТЦК будут не всех задержанных, а только тех, кого уже разыскивают за нарушение правил воинского учета.

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