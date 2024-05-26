Во время суда обвиняемый свою вину не признал.

На Закарпатье суд вынес приговор мужчине, который проигнорировал боевую повестку в ТЦК и уклонился от мобилизации. По словам военнообязанного, он находится в незарегистрированном браке и является отцом семи детей, но в свидетельствах о рождении его отцовство не указано. Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда, передает "Закарпатье онлайн".

Отмечается, что житель Берегового обвиняется в уклонении от мобилизации. В марте 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После того, как он прошел медосмотр ему вручили повестку о необходимости явиться в ТЦК на отправку к месту службы. Однако мужчина проигнорировал эту повестку, поэтому в отношении него возбудили уголовное дело по факту уклонения от мобилизации.

Во время суда обвиняемый свою вину не признал и заявил, что имеет право на отсрочку от призыва. По его словам, он живет в незарегистрированном браке и является биологическим отцом семерых детей, трое из которых - несовершеннолетние и находятся на его иждивении.

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В свидетельствах о рождении его отцовство не указано, ведь информацию указывали "со слов матери". Также сторона защиты не предоставила суду доказательств об отцовстве мужчины.

Известно, что дело рассмотрел судья Александр Фейир, который исследовал все материалы и посадил военнообязанного на три года за уклонение от мобилизации. На приговор еще можно подать апелляцию.

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Как писал УНИАН, мужчина решил не идти в ТЦК из-за событий, которые пережил в Часовом Яру. По его словам, он "морально пострадал во время бомбежки в Часовом Яру" и заявил, что "не готов служить, не готов убивать людей", а также попросил не сажать.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина не пришел в ТЦК из-за похмелья. Он рассказал, что перед явкой в ТЦК и СП напился, из-за чего на следующий день чувствовал себя плохо.

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