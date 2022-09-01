Агитаторы, используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, оправдывали преступления РФ, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы.

Служба безопасности Украины заблокировала работу сети агитаторов, которые из Львова работали на боевиков так называемой "ЛНР " и вели подрывную деятельность против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По имеющейся информации, пропагандисты выполняли четкие инструкции кураторов из так называемого "управления гуманитарных операций ЛНВ", которое подконтрольно российским спецслужбам. Злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно Львовского региона. Их основной целью было охватить как можно больше местной аудитории", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что агитаторы, используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, оправдывали преступления РФ, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы.

В СБУ отмечают, что боевики "наняли" одного из фигурантов удаленно выполнять функции ИТ-специалиста псевдоуправления "ЛНР".

"Удалось выяснить, что это лицо является основателем и администратором антиукраинского сообщества "Львовская Народная Республика". А также оно наполняло антиукраинские информресурсы, которые определили для него его российские кураторы, в том числе сайт "ВосходИнфо", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и сотрудничества с оккупантами на коммерческой основе.

По материалам СБУ фигуранту сообщено о подозрении по 5 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 2 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). По решению суда ему избрали мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В сообщении сказано, что другие фигуранты уголовного производства также находятся в поле зрения СБУ, и им готовятся заочные сообщение о подозрении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что харьковчанин отрицал вооруженную агрессию РФ и прославлял оккупантов, теперь ему грозит тюрьма.

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