Правоохранители сообщили о подозрении в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и прославлении российских военных администратору канала в одном из мессенджеров.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Так, 19-летнему харьковчанину сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
По данным следствия, с апреля молодой человек, который был администратором канала в одном из мессенджеров, распространял материалы, в которых отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины, а также прославляются военнослужащие страны-агрессора.
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