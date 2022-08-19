Переданные врагу персональные данные действующих сотрудников пенитенциарной службы, которые не изменили присяге и остались верными Украине, использовались для их вербовки.

Служба безопасности Украины разоблачила агентов РФ, которые сообщали врагу данные о сотрудниках пенитенциарных учреждений Херсонщины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, агенты Кремля передавали врагу информацию о сотрудниках пенитенциарных заведений, которые не изменили присяге и остались верными Украине.

"Установлено, что "связным" был "начальник отдела кадров" незаконно созданного оккупантами "управления федеральной службы исполнения наказаний по Херсонской области". Эту псевдодолжность бывший кадровик одной из исправительных колоний Херсонской области получил за то, что добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами", - проинформировали в СБУ.

Отмечается, что запрашиваемую врагом информацию он получал от чиновницы регионального структурного подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, которая, зная о переходе своего экс-коллеги на сторону врага, все равно неоднократно передавала ему информацию "для служебного пользования". При этом передавались персональные данные действующих сотрудников Пенитенциарной службы: информация о местах работы, адреса регистрации и реального проживания.

"Полученные сведения спецслужбы РФ использовали для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В том числе для оказания давления на правоохранителей и их близких, возможной их вербовки и получения служебных сведений", - говорится в сообщении.

Также зафиксирован факт получения злоумышленницей денежных переводов от представителей оккупационной власти. Во время обысков, проведенных по адресам проживания и работы чиновницы Государственной уголовно-исполнительной службы, изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

По информации СБУ, предателю заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины, а чиновнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

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