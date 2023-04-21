Злоумышленники похитили мужчину из его дома и вывезли в лес, где, угрожая убийством, требовали от него деньги.

В Киеве правоохранители задержали преступников, которые похитили мужчину и, угрожая убийством, требовали у него деньги за неразглашение информации, которую тот желал сохранить в тайне.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, двое мужчин 27 и 28 лет разработали преступный план вымогательства денег у жителя столицы.

"Угрожая потерпевшему применением насилия, злоумышленники сначала потребовали передать им 3 тысячи долларов США. Воспринимая угрозы как реальные, 33-летний мужчина перечислил на банковскую карту вымогателей 120 тысяч гривень", - рассказали в прокуратуре.

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Но впоследствии злоумышленники захотели больше, поэтому они похитили мужчину из его дома и вывезли в лес в Кагарлицком районе Киевской области.

"Там подозреваемые заставили потерпевшего копать себе могилу, совершили в его сторону выстрел из огнестрельного оружия и требовали уже на следующий день передать им 1 миллион гривень. Злоумышленники забрали у мужчины 12 тысяч гривень наличности и дали ему определенное время на сбора денег, после чего отпустили. В случае неуплаты этих средств нападавшие угрожали потерпевшему убийством", - сообщили правоохранители.

Преступную группу задержали во время передачи им 1 миллиона гривень. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Борьба с преступностью в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре задержали девять вооруженных участников преступной группы, которая похищала и грабила людей. Преступники похищали состоятельных горожан, у которых требовали ценности, издевались над потерпевшими, угрожали убить и избивали их.

А летом прошлого года на Львовщине нейтрализовали преступную организацию, в состав которой входило более 6 местных жителей. Они занимались вымогательством денег граждан под вымышленными предлогами, а в случае отказа применяли насилие и угрожали убийством.

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