Также они занимались рэкетирством.

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную организацию, которая под видом добробата похищала людей на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Вероятные злоумышленники действовали под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны. Этим они могли повлечь обострение криминогенной ситуации в регионе, отметили в СБУ.

Відео дня:

Правоохранители установили факты похищения, незаконного лишения свободы и пытки людей. Отмечается, что также злоумышленники пытались заниматься рэкетирством в результате искусственно созданных конфликтных ситуаций.

По данным СБУ, в состав преступной организации входило более 6 местных жителей. Они занимались вымогательством средств у граждан под надуманными предлогами, а в случае неуплаты денег злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

"Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего. Сейчас шестерым злоумышленникам сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса", - добавили в ведомстве.

Ранее УНИАН уже сообщал, что На Харьковщине предатель "строил" агентурную сеть он вербовал пенсионеров и "антимайдановцев".

Вас также могут заинтересовать новости: