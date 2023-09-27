"Волонтер" уверяла людей, что украинские военные, с которыми потеряна связь, живы и нуждаются в помощи.

В Одесской области разоблачили мошенницу, которая выманивала деньги у родственников без вести пропавших украинских защитников, уверяя, что они живы и нуждаются в помощи.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, разоблачена жительница Раздельнянского района.

Установлено, что в марте 2023 года 32-летняя женщина организовала сбор данных в социальных сетях относительно без вести пропавших военнослужащих ВСУ и членов их семей. Злоумышленница звонила гражданам по номерам телефонов, которые они оставляли под заметками с призывами помочь разыскать родных.

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"Она представлялась волонтером и сообщала информацию, которую они так ждали: что их родственников нашли и они живы. Так, играя на эмоциях и чувствах людей, женщина злоупотребляла их доверием и продолжала вводить их в заблуждение. В частности, уверяла, что разысканные находятся в госпитале в Бахмуте и нуждаются в деньгах на лечение, питание и транспортировку в безопасное место. Та просила сбросить на ее банковский счет средства", - рассказали полицейские.

Отмечается, что суммы, которые она просила у потерпевших, колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Введенные в заблуждение граждане, услышав радостную весть, дужу хотели помочь родным, и перечисляли средства на карточку "волонтера". Злоумышленница деньги снимала и просто использовала в своих целях.

Сейчас полицейские установили четырех пострадавших, которые перечислили злоумышленнице более 9 тыс. грн.

Фигурантке сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). На время следствия суд избрал "волонтеру" меру пресечения в виде домашнего ареста.

Другие мошеннические схемы

Как сообщал УНИАН, жительница Николаевщины надурила на теме обмена пленных полтысячи семей, которые разыскивают родных оказавшихся в плену. Мошенница, притворяясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выманивала деньги из их семей. Например, за 7 тысяч гривен за одного военного она обещала родным отыскать его и предоставить информацию о местонахождении. Получив деньги, фигурантка исчезала, не предоставив никакой информации. Таким образом, она обманула более полутысячи семей.

Напомним, эта женщина создала в соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "возвращайся живым", где и предлагала "услуги".

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