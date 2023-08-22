Мошенница создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым".

Жительница Николаевщины обманула на теме обмена пленных полтысячи семей, которые разыскивают родных, оказавшихся в плену. Как сообщает СБУ, мошенница, притворяясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выманивала деньги из их семей.

В частности, за сумму до 7 тысяч гривень за одного военного фигурантка обещала родным отыскать его и предоставить информацию о местонахождении и физическом состоянии. Но сразу после получения денег злоумышленница "обрывала" коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации о родственниках-военнослужащих. Таким образом она обманула более полутысячи семей на почти 2 миллиона гривень.

"Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". Там она предлагала свои "детективные услуги" и указывала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения "текущих" вопросов по поиску пропавших", - рассказали в спецслужбе.

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Правоохранителям удалось задокументировали более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.

Во время обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), она взята под стражу. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и точного количества обманутых граждан.

СБУ предостерегает: не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободы лицах и собственные персональные данные не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам.

Людям, столкнувшимся со случаями мошенничества, связанного с темой военнопленных, надо обратиться в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины, который работает при СБУ.

По данным Николаевской областной прокуратуры, фигурантка - 23-летняя жительница города Первомайск.

Срыв поставок боеприпасов для ВСУ

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Речь о выполнении оборонного контракта на поставку артиллерийских мин почти на 270 млн грн.

К преступлению причастны руководители трех частных компаний, которые получили заказы от Минобороны на производство боеприпасов. Предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года, но поставили лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными.

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