Водитель мотоблока скрылся, его разыскали в одном из окрестных сел.

В Винницкой области минувшей ночью в ужасной аварии погибла беременная девушка, правоохранители раскрыли детали смертельного ДТП.

Как сообщается на сайте областного главка Нацполиции, авария с участием легковушки и мотоблока произошла вблизи села Райгород сегодня около 00:30. На трассе Винница - Гайсин Chery Tiggo въехал в заднюю часть мотоблока "Зубр". В результате 20-летняя беременная пассажирка мотоблока получила травмы и впоследствии скончалась в местной больнице.

"Незначительные травмы получили 48-летний водитель иномарки и его 44-летняя пассажирка, жители Одесской области, которые после оказания медицинской помощи отпущены. Водитель мотоблока, 32-летний житель Гайсинского района покинул место происшествия. Его разыскали работники Гайсинского районного управления полиции по месту жительства в одном из сел Гайсинского района. Транспортные средства изъяты у водителей взяты образцы крови на состояние опьянения", - говорится в сообщении.

По факту начато расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Автор: Юрий Годован