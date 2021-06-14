В Одессе BMW на большой скорости врезался в столб, два человека погибли.
Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня примерно в 5:00 на улице Среднефонтанской.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по указанной улице со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Удар был такой силы, что машину разорвало на части.
В результате происшествия водитель и пассажир погибли на месте.
Причины аварии выяснит следствие.
Ранее в Одессе известный бизнесмен на иномарке сбил на пешеходном переходе ребенка. Как сообщалось, водитель автомобиля Range Rover на регулируемом перекрестке улиц Среднефонтанская и Семинарская, выполняя поворот налево со Среднефонтанской, сбил 10-летнюю девочку. В это время ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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