Иномарку разорвало надвое.

В Одессе BMW на большой скорости врезался в столб, два человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня примерно в 5:00 на улице Среднефонтанской.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по указанной улице со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Удар был такой силы, что машину разорвало на части.

В результате происшествия водитель и пассажир погибли на месте.

Причины аварии выяснит следствие.

Ранее в Одессе известный бизнесмен на иномарке сбил на пешеходном переходе ребенка. Как сообщалось, водитель автомобиля Range Rover на регулируемом перекрестке улиц Среднефонтанская и Семинарская, выполняя поворот налево со Среднефонтанской, сбил 10-летнюю девочку. В это время ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Автор: Лариса Козовая