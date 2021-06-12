В Одессе на электроподстанции «Чумка» прогремел взрыв. В результате без света и воды остались три района города.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».

«Остановились насосы, Черемушки и часть Фонтана остались без света и воды», – говорится в подписи к видео.

По информации «Инфоксводоканала», в связи с аварией на городских электросетях обесточена водонасосная станция «Главная» и административное здание, а также резервные вводы электроснабжения.

«Сейчас отсутствует связь с кол-центром и могут наблюдаться помехи с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе. После устранения аварии специалистами «ДТЭК Одесские электросети» и обеспечения электроснабжения, будет восстановлена подача воды в центральной части города», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ДТЭК тем временем сообщила, что из-за аварии отключились трансформаторные подстанции «Чумка», «Артиллерийская» и частично станция ПЗР2.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц