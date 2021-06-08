Сегодня в Одессе известный бизнесмен на иномарке сбил на пешеходном переходе ребенка.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло в Приморском районе города.
По предварительной информации, водитель автомобиля Range Rover на регулируемом перекрестке улиц Среднефонтанская и Семинарская, выполняя поворот налево со Среднефонтанской, сбил 10-летнюю девочку. В это время ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате, девочку доставили в больницу. На месте происшествия работает следователь.
Читайте такжеВ Киеве мужчину зажало между вагоном и платформой - он умер (фото)Как сообщил УНИАН сотрудник регионального главка Нацполиции, за рулем иномарки был известный местный коммерсант Геннадий Коган - владелец гостиницы «Одесский дворик».
«Говорят, что он владеет и другой недвижимостью в исторической части Одессы. По нашим данным, ДТП произошло, когда водитель иномарки спешил на судебное заседание. К слову, его супруга – судья в одном районных судов города…», - сказал источник.
По словам очевидцев, водитель выехал через две сплошные линии, якобы повернул под запрещающий знак и сбил ребенка.
Вас также могут заинтересовать новости
- На Николаевщине мужчина бросил гранату в дом соседу, который не дал ему наркотики (фото)
- В Борисполе пьяный мужчина протаранил забор, пытаясь скрыться на угнанном такси (фото)
- В Днепре пьяный дебошир напал на бригаду "скорой", приехавшую ему помочь (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram