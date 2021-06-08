Пострадавшую доставили в больницу.

Сегодня в Одессе известный бизнесмен на иномарке сбил на пешеходном переходе ребенка.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло в Приморском районе города.

По предварительной информации, водитель автомобиля Range Rover на регулируемом перекрестке улиц Среднефонтанская и Семинарская, выполняя поворот налево со Среднефонтанской, сбил 10-летнюю девочку. В это время ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате, девочку доставили в больницу. На месте происшествия работает следователь.

Читайте такжеВ Киеве мужчину зажало между вагоном и платформой - он умер (фото)Как сообщил УНИАН сотрудник регионального главка Нацполиции, за рулем иномарки был известный местный коммерсант Геннадий Коган - владелец гостиницы «Одесский дворик».

«Говорят, что он владеет и другой недвижимостью в исторической части Одессы. По нашим данным, ДТП произошло, когда водитель иномарки спешил на судебное заседание. К слову, его супруга – судья в одном районных судов города…», - сказал источник.

По словам очевидцев, водитель выехал через две сплошные линии, якобы повернул под запрещающий знак и сбил ребенка.

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Автор: Лариса Козовая