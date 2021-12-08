Девушку взяли под стражу до 5 февраля.

Шевченковский районный суд Запорожье сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей несовершеннолетней Ксении Тимченко, которая подозревается в жестоком избиении школьниц и вымогательстве у них денег.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

В частности, сторона обвинения предоставила видеозапись жестокого избиения подростков. После просмотра записи прокурор подчеркнула, что именно Тимченко была самой активной участницей драки, проявляла незаурядную жестокость и дерзость.

Читайте такжеВ Ривненской области школьник травил учительницу в Instagram: судили его матьСуд учел доводы обвинения и избрал Тимченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 5 февраля 2022 года.

Адвокат девушки просил суд отправить ее под круглосуточный домашний арест.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в полицию Запорожья обратились родители нескольких школьниц и заявили об избиении своих детей.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района, где четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет жестоко избили трех школьниц и требовали у них деньги. Видео избиения появилось в сети Интернет 6 декабря.

Сейчас правоохранители проводят расследование в уголовных производствах по факту совершения в отношении несовершеннолетних потерпевших хулиганских действий (ч. 2 ст. 296 УК), вымогательства денежных средств (ч. 2 ст. 189 УК Украины), изготовление и распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости (ч. 3 ст. 300 УК Украины).

7 декабря четырем несовершеннолетним, участвовавшим в избиении школьниц, было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Действия одной из подозреваемых дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 189 УК Украины.

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Автор: Ирина Дубченко