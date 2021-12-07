Избиение продолжалось более 10 минут и сопровождалось видеосъемкой одним из присутствующих.

В Запорожье сообщено о подозрении четырем школьницам из-за жестокого избиения трех сверстников. Девушки жестоко избили сверстниц из-за поцелуя, они прибегли к агрессии из ревности. В результате нападения, у пострадавших обнаружили значительные травмы, проблемы с почками, а также перелом носа. Одна из девушек потеряла зрение на один глаз.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

"Установлено, что в ночное время на площадке одной из школ Шевченковского района города Запорожья избили трех школьниц их сверстниками. Телесные повреждения наносили руками и ногами. Избиение продолжалось более 10 минут и сопровождалось видеосъемкой одним из присутствующих. Кроме того, во время конфликта одна из нападавших требовала с потерпевших деньги", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИздевался перед всем классом: в Кировоградской области школьник избил девушку (видео)В прокуратуре добавили, что в настоящее время осуществляется расследование в уголовных производствах по факту совершения в отношении несовершеннолетних потерпевших хулиганских действий (ч. 2 ст. 296 УК), вымогательства денежных средств (ч. 2 ст. 189 УК Украины), изготовление и распространение видеопродукции, пропагандирующих культ насилия и жестокости (ч. 3 ст. 300 УК Украины).

Отмечается, что при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры Запорожья четырем несовершеннолетним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Действия одной из подозреваемых дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 189 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Жестокая драка из-за поцелуя в Запорожье: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в полицию Запорожья обратились родители нескольких школьниц и заявили об избиении своих детей.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района, где четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет жестоко избили трех школьниц и требовали у них деньги.

Видео избиения появилось в сети 6 декабря. На нем видна девушка, которая была главным инициатором конфликта. Она курила сигарету, била девушек и требовала 5 тысяч гривень на карту.

В результате нападения, у пострадавших обнаружили значительные травмы, проблемы с почками, а также перелом носа. Одна из девушек потеряла зрение на один глаз.

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Автор: Светлана Макринская