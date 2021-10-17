Сам водитель вылетел из салона, ударился об знак и скончался на месте.

В городе Владимир-Волынский Волынской области водитель Mercedes насмерть сбил мать троих детей и погиб сам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк.

"Внимательно всмотритесь в фотографию. На ней 28-летняя женщина взлетает в воздух от удара машины", - написал он.

По его данным, водитель Mercedes ехал на большой скорости, хотя в городе установлено ограничение в 50 км/ч.

"От удара об забор и женщину авто начало кувыркаться. Непристегнутый водитель вылетел из салона на высоту три метра, ударился об знак и скончался на месте. 28-летняя женщина умерла в реанимации", - отметил он.

В результате ДТП без мамы осталось трое детей. В салоне Mercedes выжил 13-летний сын водителя.

Напомним, в Днепропетровской области в результате ДТП с участием кареты "скорой" и пассажирского микроавтобуса пострадали шесть человек.

Авария произошла 16 октября в поселке Подлужье Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района, на 340-м километре автодороги национального значения Н-08.

Междугородний микроавтобус Volkswagen LT-35, который двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр", столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи Citroen Jamper. От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

Автор: Денис Прядко