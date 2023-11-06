Злоумышленник хотел, чтобы позже "работодатели" его эвакуировали в Россию, отметили в СБУ.

Задержан агент ФСБ РФ, который занимался подготовкой серии воздушных атак России на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Он разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов Вооруженным силам Украины в направлении передовой. Также пытался определить расположение ключевых электроподстанций региона и получить информацию об их техническом состоянии.

Российская спецслужба пообещала 57-летнему жителю одного из районов Винницкой области, которого дистанционно завербовала в мае этого года, денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Средства должны были поступить на его банковскую карту. Кроме того, после выполненного задания злоумышленник надеялся на то, что ФСБ "эвакуирует" его на территорию РФ. В "поле зрения" российской спецслужбы он попал из-за распространения на странице в "Одноклассниках" своих прокремлевских взглядов.

Видео дня

Мужчина знал, что оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе. "Полученные разведданные он должен был передать своему "куратору" из ФСБ через анонимный почтовый ящик. "Отчет" предусматривал точные координаты и фото украинских объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями", - сообщает украинская спецслужба.

Сотрудники СБУ задержали российского агента на этапе сбора разведданных для передачи их оккупантам.

Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он под стражей, и ему грозит пожизненное заключение.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Изюме на Харьковщине разоблачена владелица салона красоты, которая пытались узнать во время общения с клиентами данные о размещении войск Украины в районе деоккупированного Изюма.

Больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения воинских эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой.

В СБУ отмечали, что предательница пыталась узнать нужные данные во время бытовых разговоров, которые инициировала с украинцами во время предоставления косметологических услуг. Полученную информацию она сообщала ФСБ РФ через свою знакомую, занимавшую должность в незаконных органах власти РФ во время захвата Изюма.

После деоккупации района упомянутая коллаборантка сбежала в Белгород.

Задержанной владелице салона инкриминируют подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ). Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Вас также могут заинтересовать новости: