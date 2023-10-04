Под прицелом оказался губернатор Курской области Роман Старовойт.

Федеральная служба безопасности России ведет расследование в отношении губернатора Курской области Романа Старовойта из-за фейковых оборонительных сооружений, на которые тот потратил около 10 миллиардов.

По убеждению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), дело против Старовойта может быть попыткой устранить чиновников, связанных с погибшим главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным

"Если это правда, ФСБ, вероятно, преследует Старовойта за его предыдущие связи с Пригожиным под предлогом финансовых преступлений. Сообщается, что связанные с "Вагнером" инструкторы проводили занятия по военной подготовке в Курской области в ноябре 2022 года. Пригожин посетил Курскую область на День Соборности России 4 ноября 2022 года. Старовойт, предположительно, дал разрешение "Вагнеру" на подготовку народного ополчения Курской области осенью-зимой 2022-2023 годов. Пригожин посетил тренировочную базу в Курской области в январе 2023 года. Старовойт публично призывал Пригожина прекратить восстание 24 июня, но в то же время подтвердил тесное сотрудничество между Курской областью и "Вагнером" и свое уважение к "Вагнеру" и его боевым успехам", – говорится в отчете.

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Пригожин и Старовойт - что известно об их связях

В ночь на 24 июня 2023 года более 5 тысяч "вагнеровцев" во главе с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным устроили мятеж. Колонны ЧВК продвигались по направлению от Ростова-на-Дону в Москву.

Во время мятежа граничащий с Украиной губернатор Курской области Роман Старовойт призвал руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина отказаться от своих планов. Он также заявлял, что Курская область тесно сотрудничала с ЧВК "Вагнера" в подготовке бойцов добровольческих народных дружин, и он сам проходил это обучение.

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