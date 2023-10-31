Подумай "дважды", к кому именно идешь на процедуры.

В Украине следует подумать "дважды", в какой салон красоты пойти. В Изюме на Харьковщине из клиентов "втемную" выпытывали данные о ВСУ агенты ФСБ России.

В сотрудничестве с врагом СБУ разоблачила владелицу заведения, которая пытались узнать во время общения с клиентами данные о размещении войск Украины в районе деоккупированного Изюма.

"Больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения воинских эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой", - отмечает СБУ.

Ведомство говорит, что предательница пытались узнать нужные данные во время бытовых разговоров, которые инициировала с украинцами во время предоставления косметологических услуг. Полученную информацию она сообщала ФСБ РФ через свою знакомую, занимавшую должность в незаконных органах власти РФ во время захвата Изюма.

После деоккупации района, упомянутая коллаборантка сбежала в Белгород. Тогда она привлекла свою подругу, владелицу салона, чтобы получать информацию о ВСУ и ситуации в Изюме, докладывая данные спецслужбам РФ.

СБУ объявила подозрение "связной" из ФСБ по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Также удалось задержать и владелицу салона в Изюме. Ей инкриминируют подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ).

Расследование ее предательской деятельности продолжается. Владелице салона в Изюме грозит до 8 лет тюрьмы.

В Одессе будут судить экс-журналиста за съемку фейков об Украине

В Одессе на сторону России перешел бывший журналист: он занялся съемкой фейков об Украине и мобилизации, чтобы потом эти сюжеты показывали на росТБ.

По данным прокуратуры, предатель сотрудничал с пропагандистским телеканалом "РЕН ТВ". Мужчину задержали, его будут судить за коллаборационную деятельность. Преступление экс-журналисты "тянет" на 7 лет тюрьмы.

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