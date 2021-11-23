Мужчина шагнул с балкона 11 этажа.

Мужчина в Виннице пытался выпрыгнуть с балкона 11 этажа. Его в последнюю секунду схватил полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Винницкой области в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 21 ноября. Полицию вызвали из-за мужчины, который стоял на общем балконе 11 этажа и явно намеревался прыгнуть.

Читайте такжеВ Днепре шестиклассники прямо в классе избили сверстника (видео)Патрульные попытались наладить контакт с мужчиной и узнать, что случилось. При это он постоянно повторял, что ему страшно, но спускаться не хотел. В какой-то момент одна нога мужчины повисла в воздухе, но патрульный молниеносно схватил его и затащил на балкон.

После чудесного спасения мужчину передали медикам.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевской области спасатели сняли с дерева мужчину, который залез на него и сломал там ногу. Спасатели сняли мужчину с дерева и передали его работникам Васильковской многопрофильной больницы интенсивного лечения.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Анастасия Горбачева