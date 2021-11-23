Он должен был спилить ветки.

В Киевской области спасатели сняли с дерева мужчину, который залез на него и сломал там ногу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Отмечается, что сегодня, 22 ноября, в 13:09 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района от медицинских работников поступило сообщение о том, что необходимо оказать помощь человеку, который не в состоянии самостоятельно спуститься с дерева в с. Большая Ольшанка Васильковской городской общины.

"По прибытию спасатели установили, что мужчина 1970 г. р., залез на ствол дерева, чтобы спилить ветки, и в ходе работы сломал ногу, в результате чего самостоятельно спуститься обратно уже не смог", - рассказали в ГСЧС.

Так, спасатели сняли мужчину с дерева и передали его работникам Васильковской многопрофильной больницы интенсивного лечения.

Ранее сообщалось, как на Сумщине мальчик застрял в заборе, спасение сняли на видео. Спасателям пришлось разрезать металлическое ограждение, потому что ребенок уже никак не мог выбраться "на волю".

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Автор: Таня Поляковская